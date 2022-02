A poche ore dalla gara contro il Porto in Europa League, in programma per le ore 21 al Do Dragao, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Lazzari, Acerbi e Immobile. Questo l'elenco completo:



Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha.

Difensori: Floriani Mussolini, Hysaj, Kamenovic, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic.

Attaccanti: Cabral, Felipe Anderson, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.