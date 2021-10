Sono 23 i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida che vedrà la Lazio affrontare oggi il Verona. C'è Luis Alberto, che però potrebbe rimanere in panchina, mentre c'è anche la prima convocazione per il giovani Floriani Mussolini, figlio di Alessandra e nipote di Benito.



L'ELENCO COMPLETO:

Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Hysaj, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Vavro.