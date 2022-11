Sono 22 i convocati di Maurizio Sarri in vista del derby della capitale che questo pomeriggio la sua Lazio giocherà contro la Roma. Non in lista Ciro Immobile out insieme allo squalificato Milinkovic-Savic.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.