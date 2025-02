Getty Images

Convocati Lazio: in tre assenti, c'è Pellegrini

3 minuti fa



La Lazio ha diramato i convocati per i quarti di Coppa Italia contro l'Inter, in programma questa sera alle 21. Baroni non potrà contare su Vecino Dele-Bashiru e Castellanos, a disposizione Pellegrini, che non fa parte delle liste per la Serie A e per l'Europa League.



Questi i convocati:



Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Guendouzi, Tchaouna, Belehyane.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ibrahimovic.