Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Monza (ore 15:00). Out lo squalificato Marusic e l'infortunato Gila (trauma contusivo al piede rimediato in Nazionale), regolarmente presente Immobile.



Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;



Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;



Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;



Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni