Convocati Lazio: la scelta su Isaksen e Rovella

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan. Tra i giocatori che saranno a disposizione del tecnico per la gara dell'Olimpico ci sarà Mario Gila, rientrato dalla squalifica, così come Mattia Zaccagni e Matias Vecino, già tornati in occasione del match di lunedì giocato contro la Fiorentina. Presente anche Gustav Isaksen, che ieri ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Non saranno a disposizione, invece, Patric e Nicolò Rovella, alle prese con problemi fisici. Out anche Sepe, c'è Renzetti. Di seguito l'elenco al completo.



Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.