Convocati Lazio: out Provedel, ma tre ritorni per Martusciello

Poche ore al fischio d'inizio di Frosinone-Lazio (ore 20.45), prima partita di Martusciello da primo allenatore della Lazio in attesa di Tudor. Sono 22 i convocati dal tecnico di Ischia per il match dello Stirpe. Out l'infortunato Provedel, tornano invece dalla squalifica Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Di seguito l'elenco completo.



Portieri: Renzetti, Sepe, Mandas;

Difensori: Romagnoli, Gila, Casale, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Marusic;

Centrocampisti: Luis Alberto, Vecino, Kamada, Cataldi, André Anderson, Guendouzi;

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro.