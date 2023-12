Di seguito i convocati della Lazio per la sfida contro il Frosinone: non ci sono Romagnoli in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile in attacco.



Portieri: Sepe, Mandas, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Patric, Casale, Hysaj, Gila, Ruggeri, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Basic, Cataldi, Rovella.

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Saná Fernandes.