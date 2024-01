Convocati Lazio: torna Immobile, risolto il dubbio su Felipe Anderson

La Lazio ha comunicato la lista dei convocati per la partita delle 12.30 contro il Lecce:



Portieri: Sepe, Mandas, Provedel. Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic. Centrocampisti: Vecino, Kamada, Felipe Anderson, Guendouzi, Luis Alberto, Zaccagni, Basic, Cataldi, Rovella. Attaccanti: Pedro, Immobile, Isaksen, S. Fernandes.



Confermata l’assenza di Castellanos, che ne avrà per circa un mese a causa della lesione muscolare accusata nel derby di Coppa Italia contro la Roma e che potrebbe rientrare per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco del prossimo 14 febbraio, mentre fa il suo ritorno tra i disponibili capitan Ciro Immobile, che mancava dallo scorso 22 dicembre e dalla gara contro l’Empoli a pausa di un problema ad una coscia. Ci sarà pure Felipe Anderson, che nell'ultimo allenamento di ieri ha accusato un fastidio muscolare che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo dal primo minuto contro i giallorossi.