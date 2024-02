Convocati Lazio: torna Zaccagni

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha convocato 24 calciatori per il posticipo di campionato in Serie A di stasera sul campo della Fiorentina. Ecco la lista completa (assente lo squalificato Gila oltre agli infortunati Patric e Rovella).



Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri.

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Coulibaly, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.



ZACCAGNI - Quest'ultimo è al rientro dopo un infortunio al piede e non gioca una partita dallo scorso 14 gennaio, quando i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Lecce allo Stadio Olimpico. Finora in questa stagione l'esterno d'attacco classe 1995 ex Verona ha segnato 3 gol in campionato e uno in Coppa Italia, quello decisivo su rigore nel derby vinto 1-0 con la Roma. Il suo contratto, con un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno, scade a giugno 2025.