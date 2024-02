Convocati Lazio: Vecino ce la fa, Sarri per il Bayern chiama anche il giovane Napolitano

La Lazio ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, da disputare in casa contro il Bayern Monaco: assenti gli indisponibili Rovella, Pellegrini e Zaccagni.



Portieri - Provedel, Sepe, Magro.

Difensori - Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic.

Centrocampisti - Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Napolitano.

Attaccanti - Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos.



CHI E' NAPOLITANO - Luca Napolitano, centrocampista offensivo classe 2004, ha messo insieme un gol e tre assist nel campionato Primavera con la maglia biancoceleste, aumentando il bottino dei passaggi vincenti a 4 in Coppa Italia di categoria e quello delle reti a 2 con un centro nelle 6 gare del girone di Youth League, chiuso al terzo posto dietro Feyenoord e Atletico Madrid e davanti al Celtic.