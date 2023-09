Sono 26 i convocati di Roberto D'Aversa in vista della sfida che vedrà il Lecce affrontare il Genoa per la 5a giornata di Serie A. Out lo squalificato Baschirotto, c'è Krstovic.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone

Difensori: Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia, Samek

Attaccanti: Almqvist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.