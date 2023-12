Di seguito la lista dei convocati del Lecce per la gara di domani contro l'Atalanta: mancano Banda e Pongracic per squalifica e Almqvist, Sansone e Dermaku per infortunio.



Portieri: Brancolini, Falcone, Borbei.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Smajlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia.

Attaccanti: Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.