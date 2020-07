Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la gara contro la Lazio, in programma domani 19:30. Sono out Lapadula, Rossettini, Meccariello e lo squalificato Tachtsidis. Presenti Majer, Dell'Orco e Deiola. Questa la lista dei convocati:



Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.

Difensori: Radicchio, Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Calderoni, Rispoli, Colella, Dell'Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Deiola, Saponara, Maselli, Majer, Barak.

Attaccanti: Mancosu, Falco, Farias, Babacar, Rimoli.