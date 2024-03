Convocati Lecce: la scelta su Pongracic, tre assenze per D'Aversa

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Hellas Verona, 28^ giornata di Serie A, in programma domani, domenica 10 marzo, alle ore 12:30. Pongracic è convocato. Out Kaba, Brancolini e Dermaku. Questa la lista completa dei convocati:



Portieri: Borbei, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone