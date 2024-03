Convocati Lecce: le scelte su Sansone e Banda

21 minuti fa



Sono ventiquattro i giocatori convocati da Luca Gotti, allenatore del Lecce, per la partita di domani alle 18 contro la Roma.



Tornano a disposizione Sansone e Banda, con quest'ultimo che non dovrebbe comunque partire titolare. Out Dermaku e Kaba, di seguito l'elenco completo.



Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Esposito, Gallo, Gendrey, Pongračić, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Krstović, Piccoli, Pierotti, Sansone.