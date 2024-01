Convocati Lecce: prima chiamata per Pierotti, la decisione su Sansone

Domani il Lecce ospiterà al Via del Mare la Juventus nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Roberto D'Aversa, allenatore giallorosso, ha diramato la lista dei convocati. Out in quattro: Dermaku (stagione finita), Rafia, Banda, Touba (coppa d’Africa). Torna Sansone, prima chiamata per il nuovo acquisto Pierotti.



ELENCO - Brancolini, Falcone, Samooja. Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti; Berisha, Gonzalez, Blin, Kaba, Oudin, Ramadani; Krstovic, Piccoli, Strefezza, Almqvist, Pierotti, Sansone.