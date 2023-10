Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, in programma per domani in Friuli, il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, ha diramato la lista dei convocati.



Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschierotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Corfizen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.