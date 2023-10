Il ct di Malta, Michele Marcolini, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Italia che si giocherà sabato 14 ottobre al San Nicola di Bari. La rappresentativa dell'isola del Mediterraneo sfiderà poi l'Ucraina il 17 ottobre, per le qualificazioni a Euro 2024:



PORTIERI: Bonello (Hamrun Spartans), Al Tumi (Sliema Wanderers), Galea (Valletta)



DIFENSORI: Apap (Hibernians), Steve Borg (Hamrun Spartans), Zavh Muscat (Farense), Pepe (Birkirkara), Shaw (Hibernians), Jean Borg (Sliema Wanderers)



CENTROCAMPISTI: Corbalan (Hamrun Spartans), Attard (Belenenses), Camenzuli (Hamrun Spartans), Magri Overend (Floriana), Pisani (Santa Lucia), Guillaumier (Stal Mielec), Nikolai Muscat (Marsaxlokk), Kristensen (Hibernians), Paiber (Valletta), Yankam (Birkirkara), Teuma (Reims), Joseph Essien Mbong (Hamrun Spartans), Vella (Floriana)



ATTACCANTI: Degabriele (Hibernians), Jones (Notts County), Nwoko (Floriana), Paul Mbong (Birkirkara), Montebello (Hamrun Spartans), Satariano (Birkirkara)