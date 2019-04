Ecco i convocati del Milan per l'impegno con la Juventus, sabato alle 18 all'Allianz Stadium: c'è Kessie, ok Suso e Calhanoglu, out Paquetà e Gianluigi Donnarumma.



Portieri: Donnarumma A., Reina, Soncin.



Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata.



Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri



Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.