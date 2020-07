Buone notizie per il Milan e Stefano Pioli: Hakan Calhanoglu ha superato la lieve contrattura al polpaccio subita sabato sera contro la Lazio e figura nella lista dei giocatori convocati per la grande sfida contro il Milan. Il fantasista turco resta in ballottaggio con Paquetà e Bonaventura per giocare alle spalle di Ibrahimovic.



Ecco l'elenco al gran completo:



PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.



ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.