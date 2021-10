#PortoMilan

Il: il centrocampista entra nell'elenco dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Oporto, tornando a disposizione dopo oltre un mese di stop (l'ultima e unica presenza in questa stagione contro la Lazio il 12 settembre). Si allungano le scelte in mezzo al campo, buona notizia per i rossoneri considerando l'assenza diper squalifica, non quelle in attacco: resta fuori, uscito per un problema alla caviglia contro il Verona. Contro il Porto non ci sarà l'ultimo arrivatosaranno i portieri a disposizione di Pioli.Jungdal, Tătărușanu.Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.Bakayoko, Bennacer, Krunić, Saelemaekers, Tonali.Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.