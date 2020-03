Non solo Gigio Donnarumma: anche Simon Kjaer, difensore del Milan, salterà la sfida di questo pomeriggio contro il Genoa. Nell'elenco dei convocati diramato da Stefano Pioli, infatti, il difensore non è presente. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'ex Atalanta è out perché non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, Soncin.



DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.



ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.