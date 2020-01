Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato i convocati per la sfida di domani in Coppa Italia contro la Spal. Tra gli assenti per il match contro gli emiliani Donnarumma, Calabria, Calhanoglu e Musacchio. Prima chiamata per i nuovi acquisti Begovic e Kjaer. Questo l'elenco completo:



PORTIERI

Begović, Donnarumma A., Soncin.



DIFENSORI

Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Krunić, Paquetá.



ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Piątek, Rebić, Suso.