Per la 1° giornata del Gruppo B di Champions, nell'iconica cornice di Anfield Road, si affrontano Liverpool e Milan. Questi i convocati rossoneri a disposizione dl tecnico Pioli per il match in programma mercoledì 15 settembre alle 21.00:



PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.