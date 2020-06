Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma, in programma oggi alle 17.15 a San Siro. Fuori, per infortunio, Zlatan Ibrahimovic, Mateo Musacchio e Duarte; mentre rientra Simon Kjaer. Ecco l'elenco completo: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma; Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli; Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà, Saelemaekers; Castillejo, Leao, Maldini, Rebic.