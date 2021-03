Continua l'emergenza in casa Milan. Oltre all'assenza di Davide Calabria, operato ieri al ginocchio, Stefano Pioli deve fare i conti con i tanti infortuni che condizionano la rosa rossonera. Out, per la trasferta di Firenze, Romagnoli, Leao, Rebic (squalificato) e Mandzukic. Di seguito l'elenco completo dei convocati:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Stanga, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Tonin.