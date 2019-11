Sono da poco ufficiali i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di domani allo Stadium contro la Juve. Assenti, oltre agli infortunati Musacchio e Castillejo, anche Borini e Kessié: clamorosa decisione del tecnico, che esclude per scelta tecnica l'ivoriano, mentre per Borini si tratta di un risentimento muscolare al flessore sinistro. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Leão, Piątek, Rebić, Suso.