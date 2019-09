Here’s our 23-man squad for the trip to Torino



Ecco i 23 rossoneri convocati per #TorinoMilan #SempreMilan

Marco, allenatore del, dirama la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il: ​Donnaruma A., Donnarumma G., Reina; Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic; Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso. Assente Lucas Paquetè per problemi muscolari, out anche Mattia Caldara.