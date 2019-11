Niente Parma per Lucas Paquetà. Dopo una settimana caratterizzata da alcuni problemi fisici, il brasiliano non ha recuperato per la trasferta di domani in terra emiliana e non è stato inserito da Pioli nell'elenco dei convocati. Si rivedono, invece, Rodriguez, Bennacer, Calhanoglu e Castillejo. Lo svizzero e lo spagnolo erano alle prese con problemi fisici da diverse settimane, mentre l'algerino e il turco hanno scontato il turno di squalifica. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso