Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Stella Rossa di Belgrado, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Come preannunciato in conferenza stampa da Stefano Pioli, ad eccezione dell'infortunato Brahim Diaz, i rossoneri arrivano al gran completo per un match dai tanti significati dopo la brutta sconfitta in campionato con lo Spezia e a pochi giorni dal derby.



Ecco l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.





Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ma, secondo quanto riferisce Sky Sport, il tecnico emiliano medita un turn-over piuttosto significativo rispetto all'ultima uscita. In difesa saranno confermati Donnarumma, Romagnoli e Theo Hernandez, con Kalulu preferito sia a Calabria (che a La Spezia era squalificato) che al deludente Dalot, mentre Kjaer rifiaterà per dare spazio a Tomori. In mediana, si ferma Kessie e Meite è favorito su Tonali per affiancare Bennacer, mentre a risultare stravolto sarà il reparto d'attacco, con Mandzukic che corre verso la prima da titolare con la maglia del Milan e Ibrahimovic in panchina. Alle spalle del croato, il terzetto composto da Castillejo, Krunic e dal recuperato Rebic.