Il Milan ha comunicato la lista dei convocati di Rino Gattuso per la sfida di Coppa Italia di domani, contro la Sampdoria. Prima chiamata per Paquet​á, out invece Suso; ecco l'elenco completo: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata; Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá; Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.