I tifosi del Milan possono sorridere: Zlatan Ibrahimovic, dopo il forfait con il Verona, torna tra i convocati per il derby di Milano in programma questa sera contro l'Inter. Lo svedese, rientrato in gruppo per gli ultimi allenamenti della settimana dopo aver lavorato a parte qualche giorno, è regolarmente nella lista di Pioli per la Stracittadina. Si rivedono Kjaer e soprattutto Biglia, così come Bennacer, dopo aver saltato il Verona per squalifica. Assente l'infortunato Krunic. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.