Totale emergenza Milan: senza Leo Duarte e soprattutto Zlatan Ibrahimovic, entrambi positivi al Covid-19, i rossoneri scenderanno in campo alle 20.30 a San Siro per la sfida contro il Bodo/Glimt. Nuova esclusione anche per Lucas Paquetà, sempre più al centro di voci di mercato e ormai fuori dalle scelte di Pioli. Out anche Leao, da poco tornato in gruppo dopo una lunga quarantena.



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Maldini.