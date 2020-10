Arriva la prima convocazione ufficiale per l'ultimo acquisto Jans Petter Hauge. Il Milan in mattinata sul sito ufficiale ha diramato l'elenco dei presenti per la sfida di questa sera alle 18 contro lo Spezia: "Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Spezia, terza giornata di Serie A 2020/21 in programma domenica 4 ottobre alle 18.00 a San Siro. Questo l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Hauge, Maldini.