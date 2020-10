Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questa sera contro lo Sparta Praga, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Donnarumma, Gabbia e Hauge restano ai box a causa della positività al Covid, non è a disposizione nemmeno Rebic, che dovrebbe essere recuperato per il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese.





Ecco l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, Tătărușanu, Moleri.



DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.