Alla vigilia della sfida di domani contro l'Udinese, in programma alla Dacia Arena alle 12.30, Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati: non ci sono Matteo Gabbia, guarito dal Covid ma ancora out, e Samu Castillejo. Rientrano, invece, Donnarumma, Hauge e Rebic. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.