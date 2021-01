#MilanTorino

The squad for our first #CoppaItalia match

I convocati per il debutto in Coppa Italia #SempreMilan pic.twitter.com/b48PgQjFvD — AC Milan (@acmilan) January 12, 2021

Stefano, allenatore del, dirama la lista dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. Turno di riposo per, che non siederà neanche in panchina. Questo l'elenco completo: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli; Çalhanoğlu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali; Colombo, Ibrahimović, Leão.