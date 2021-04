Buone notizie per Stefano Pioli in vista della sfida di domani, alle 18, al Tardini di Parma. I rossoneri, infatti, recuperano dopo lungo tempo Mario Mandzukic, out dal derby di coppa Italia del 25 gennaio e convocato così come Rafael Leao e Brahim Diaz. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione per la trasferta in Emilia:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.