Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha ufficializzato l'elenco dei 19 rossoneri convocati per la sfida contro il Real Betis, valida per la quarta giornata del girone di Europa League, in programma giovedì 8 alle 21.00 all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia. Ecco la lista completa:



PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovic, Suso.