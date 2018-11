Ecco i convocati del Milan per il match con la Juventus: tornano Higuain e Calabria, recuperati anche Calhanoglu e Cutrone. Out Bonaventura, Biglia, Musacchio, Caldara e Conti (per la squalifica di 3 giornate rimediata con la Primavera).



Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.



Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Laxalt, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata.



Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Brescianini, Kessie, Mauri, Montolivo.



Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.