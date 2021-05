. L'attaccante croato non figura nell'elenco dei convocati di Pioli per la sfida di San Siro (questa sera alle 20.45) per un attacco di, è la 12esima partita complessiva saltata dall'ex Juventus dal suo arrivo in rossonero (8 in campionato, 3 in Europa League, 1 in Coppa Italia.I convocati:A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Ibrahimović, Leão, Rebić.