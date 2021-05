Torna Sandro Tonali, mancano solo Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia (lesione del muscolo retto femorale destro) per la sfida di questa sera contro il Cagliari. Ecco l’elenco ufficiale dei convocati del Milan per il match in programma a San Siro, che può risultare decisivo nella corsa Champions:









I CONVOCATI - Donnarumma A., Donnarumma G., Tătărușanu; Calabria, Dalot, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori; Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali; Leao, Maldini, Mandzukic, Rebic.