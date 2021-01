Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bologna. Confermati i recuperi di Tonali e Mandzukic, assenti nel derby, e quello di Bennacer dopo oltre un mese. Nonostante la guarigione dal Covid-19, non verrà inizialmente aggregato Calhanoglu, che potrebbe essere però essere chiamato in un secondo momento in caso di ottenimento dell'idoneità sportiva.



Ecco l'elenco completo:



PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.