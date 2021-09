A Milanello, prima della partenza della squadra verso la Liguria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per la sesta giornata di Serie A in programma per sabato 25 settembre alle 15.00 allo Stadio Picco di La Spezia. Assenti: Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi, Krunic, Messias, Bakayoko, Plizzari. Questo l'elenco completo​



PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.