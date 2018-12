Sono 23 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida che vedrà il Milan affrontare il Frosinone. Tornano dopo la squalifica sia Kessié che Bakayoko, ma non ci sarà invece Suso che non ha recuperato dal problema fisico.



Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina;

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, R. Rodríguez, Romagnoli, Simić, C. Zapata;

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Kessié, Mauri, Montolivo, Torrasi;

ATTACCANTI: Çalhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilović, Higuaín, Tsadjout.