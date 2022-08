Al termine della rifinitura svolta in mattinata, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha convocato 25 giocatori per la gara contro la Roma, valida per la quarta giornata di Serie A in programma martedì 30 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico. Di seguito la lista completa:



Portieri: Cragno, Di Gregorio, Sorrentino.

Difensori: Antov, Birindelli, Caldirola, Carboni, Carlos Augusto, Marlon, Marrone.

Centrocampisti: Barberis, Bondo, Colpani, Machin, Molina, Pessina, F. Ranocchia, Sensi, Valoti. Vignato.

Attaccanti: Caprari, Ciurria, Gytkjaer, Mota Carvalho, Petagna.