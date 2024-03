Convocati Monza: Gagliardini torna disponibile col Cagliari

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino può sorridere: nella lista dei convocati dei brianzoli per la gara di domani contro il Cagliari torna a disposizione l'ex centrocampista di Inter e Atalanta Roberto Gagliardini, che nelle ultime partite era rimasto ai box per via di un infortunio. Ancora fuori D'Ambrosio.



Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Mari, A. Carboni, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, V. Carboni, Colpani, Pessina, Bondo, Ciurria, Zerbin.

Attaccanti: Colombo, Djuric, Maldini, Mota Carvalho.