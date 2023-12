In vista dell'anticipo che aprirà la 14esima giornata di Serie A, Mister Palladino ha diramato la lista dei convocati per Monza-Juventus: out Vignato, Caprari e Izzo. Di seguito la lista:



PORTIERI - Lamanna, Di Gregorio, Sorrentino, Gori



DIFENSORI - Donati, Caldirola, D'Ambrosio, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Marì, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos



CENTROCAMPISTI - Bondo, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, V. Carboni, Colpani, Pessina, Ciurria



ATTACCANTI - Colombo, Maric, Mota Carvalho