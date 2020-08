Questa sera alle 20:45 il Napoli scenderà in campo per affrontare l'ultima giornata di Serie A contro la Lazio. Ecco i convocati di Rino Gattuso in vista della sfida che andrà in scena al San Paolo:



Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.